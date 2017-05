Invasione gastronomica tra via Italia e piazza Duomo

BIELLA - Dopo la prima fortunata edizione, Confesercenti del Biellese ripropone dal 1 al 4 giugno il Mercato delle Regioni. L’evento si svolgerà nella stessa location dello scorso anno, ovvero nel «Cuore di Biella», tra via Italia, Piazza Santa Marta e Piazza Monsignor Carlo Rossi. L’inaugurazione è prevista per giovedì primo giugno alle ore 12 per proseguire fino domenica 4 giugno.

Programma

Giovedì, venerdì e sabato il mercato chiuderà alle 24, domenica alle ore 22. L’apertura venerdì sabato e domenica, è prevista dalle ore 10. Ci sarà quindi la possibilità di acquistare prodotti alimentari delle regioni italiane e dalla Sicilia, all’Alto Adige, Campania, Marche, Emilia, Toscana, Liguria, Piemonte, ecc. e di consumarli direttamente sul posto, diversi i banchi di somministrazione: dal gnocco fritto, al caciocavallo impiccato, cannoli siciliani, lampredotto, fritti di pesce, pizze, costate, arrosticini e tanto altro ancora. Sarà un’ottima occasione, passeggiando tra le bancarelle e gustando qualche piatto tipico per trascorrere qualche ora nel nostro bellissimo centro cittadino, così come i biellesi e non, hanno dimostrato di apprezzare.