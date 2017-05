Biella di sera, 7 cose da fare giovedì 25 maggio

BIELLA – Un giovedì ricco di proposte per chi ha voglia di cominciare il weekend con un giorno di anticipo. Ecco cosa vi aspetta.

Musica

A Hydro di via Serralunga, 31 Sala Macchine ep. 5 Cinematica. Sala Macchine (cose mai sentite) è un format di trasmissione radio nato per una radio che all’epoca ancora non c’era. L’obbiettivo dichiarato è quello di esplorare la musica elettronica con l’occhio degli appassionati e raccontarla con la lingua dei divulgatori. La regular season di Sala_Macchine 2017 si conclude con una puntata, la quinta, dedicata alla musica cinematica (qualunque cosa ci voglia dire, ovvero alla ricerca di una definizione capace di soddisfare più ascoltatori possibile): movimento, «Azione!», suoni e frequenze che si vedono. Un viaggio imperdibile, dunque, non solo al termine di una stanza/sala o della notte. Ingresso libero con tessera Arci.

Cinema

Al Cinema Verdi di via Marco Pozzo 2 a Candelo dalle 18.30, Movie Tellers – Narrazioni cinematografiche. Un evento che nell'arco di un mese riunisce 13 città della nostra regione (4 capoluoghi e altri 9 comuni), 13 sale cinematografiche, 12 film realizzati in Piemonte (4 lungometraggi, 4 documentari e 4 cortometraggi) individuati da un'unica cabina di regia. Un cartellone composto da 39 proiezioni, incontri e narrazioni cinematografiche con 28 appuntamenti sul territorio nell'arco di tutto il mese di maggio, accompagnati dalla presenza di registi, sceneggiatori, produttori, distributori, attori, lavoratori del cinema che si confronteranno con il pubblico in sala. Stasera: alle 18.30 per la sezione cortometraggi: «Neve rosso sangue», regia: Daniel Daquino. Interpreti: Eva Cischino, Waldemara Lentini, Flavio Rebufatti, Igor Chierici, Pietro Parola, Alessandro Meringolo, Roberto Zibetti. Produzione: A.N.P.I. Sez. di Verzuolo-Valle Varaita, Babydoc Film. Location: Valmala (Cuneo), Valle Varaita (Cuneo). Alle 19.15, per la sezione documentari: «Nome di battaglia Donna». Regia: Daniele Segre. Interpreti: Marisa Ombra, Carmen Nanotti, Carla Dappiano, Gisella Giambone, Enrica Morbello Core, Maria Airaudo, Rosi Marino, Maddalena Brunero. Produzione: I Cammelli S.a.s. Location: Roma, Torino, Luserna San Giovanni (Torino), Casale Monferrato (Alessandria). Alle 21.15, per la sezione lungometraggi: «Le ultime cose», regia: Irene Dionisio. Interpreti: Fabrizio Falco, Roberto De Francesco, Christina Rosamilia, Alfonso Santagata, Salvatore Cantalupo. Produzione: Tempesta Film. Location: Torino. Ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro. Info: Associazione Piemonte Movie 011 4270104 o 328 8458281, segreteria@piemontemovie.com.

Alle 21 al Cine Teatro Giletti di Ponzone, cineforum 2017. Stasera: «La isla minima», regia di Alberto Rodriguez, interpreti: Javier Gutierrez Alvarez, Raul Arerais, Antonio de la Torre, Jesus Castro, Jesus Carroza (Spagna 2014 – 105'). Alla proiezione del film seguirà un dibattito guidato. Ingresso: intero 6 euro, ridotto per soci Il Prisma 5 euro. Info: 015 7592111, www.comune.trivero.biella.it.

Locali

Al Walhalla di via Repubblica 68 a Biella, la serata SottoSopra con la selezione musicale di Cocker Humphries aka Diego Vannini.

Al Galileo di via Galilei, 1 la serata Giovedì Galileo.

Fotografia

Alle 21 all'Auditorium di Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24, cinema e proiezioni: dall'artico alla savana, con il fotografo Fabrizio Moglia (a cura di Andirivieni). Ingresso gratuito. Info: Fondazione CRBiella 015 0991868, www.fondazionecrbiella.it, spazio.cultura@fondazionecrbiella.it.

Alle 21.15 all'Auditorium di Città Studi, via Pella 2, serata immagini: Transiberiana. Grande traversata della Siberia in treno da Mosca a Vladivostok con la ferrovia più lunga del mondo attraverso la taiga siberiana con visita alle Repubbliche di Tuva e Khakassia al confine con la Mongolia. Immagini e sensazioni di Maurizio Vigato. Ingresso libero. Info: www.viaggiavventurenelmondo.it

Libri

Alle 20.30 alla Biblioteca Civica, piazza Curiel 13, il Caffè letterario di Voci di donne. Stasera ci si confronterà sul libro «Essere Nanni Moretti» di Giuseppe Culicchia. Sarà presente l'autore. Info: Associazione VocidiDonne 349 4705168, www.vocididonnebiella.it, vocididonne@gmail.com.