Biella, da oggi ha riaperto via Aldo Moro

BIELLA - Da stamane è riaperta anche via Aldo Moro, dopo la "due giorni" per la stesura del manto di asfalto definitivo tra via Tripoli e via La Marmora, dove nei mesi scorsi si era scavato per la posa di una nuova conduttura fognaria. I lavori sono stati realizzati dall'amministrazione comunale, che in questi ultime settimane ha aperto e chiuso diversi cantieri in giro per la città. Qualcuno, polemicamente, ha dato il merito però al recente Giro d'Italia.