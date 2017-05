Meteo Biella, le previsioni per venerdì 26 maggio

BIELLA – Ancora qualche nuvola sulla città e sul territorio per la giornata di oggi. Al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso in pianura e sulle zone pedemontane per nubi medio-basse, soleggiato in quota; nel pomeriggio poco nuvoloso ovunque con sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi; nuovo aumento della nuvolosità bassa in tarda serata. Le precipitazioni saranno assenti, ad eccezione di deboli rovesci isolati a ridosso dei rilievi occidentali al pomeriggio. Lo zero termico è in lieve aumento fino a 4000 metri. I venti soffieranno deboli, da nord in montagna e dai quadranti orientali in pianura. La temperatura minima sarà di 18 °C mentre la temperatura massima sarà di 27 °C. Buona giornata.