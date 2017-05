Muore a 50 anni madre di due figli

BIELLA - Addio a Lucia Gabriele, madre di due figli. La donna è morta martedì, a casa sua, in via Mantegazzi, dopo aver lottato da diversi anni contro una forma tumorale. Aveva solo 51 anni. Lucia Gabriele è molto conosciuta in città e nel Biellese, anche perché moglie di Maurizio Pellegrini, regista e autore di molte produzioni culturali. La donna lascia i figli Filippo e Aurora, adolescenti. Nel dolore anche papà Dovilio e il fratello Domenico. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 10,30, nella chiesa di San Giacomo al Piazzo. Ieri invece il rosario. La salma di Lucia Gabriele sarà cremata e le ceneri riposeranno nella tomba di famiglia a Montestrutto, frazione Settimo Vittone in provincia di Torino.