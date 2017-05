Biella di sera, 7 cose da fare venerdì 26 maggio

BIELLA – Un ricco inizio di weekend ci attende. Questa sera dovrete solo scegliere se rilassarvi magari gustando qualche specialità ad una festa di paese, se ascoltare dell buona musica, godervi un bel cinema od arricchire la vostra conoscenza con un bel libro. Ecco i nostri consigli

Fiere e sagre

A Viverone, località Punta Becco la sagra del coregone. Questa sera: specialità coregone dorato e fritto di lago a seguire serata in musica con il Duo Distratto. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

A Valdengo, Centro Sportivo Comunale, la 34esima edizione di Valdengo in Festa. Questa sera alle 20 gara podistica, alle 21.30 Gem Boy in concerto.

Musica

Alle 21.30 al Brich di Zumaglia, sulla panoramica terrazza del Castello ritorna la rassegna musicale «Note lunatiche: scortami gentilmente a un concerto sotto le stelle». L'appuntamento coinvolge ospiti provenienti da fuori provincia, artisti di qualità con progetti particolari, capaci di incuriosire e fruibili da tutti. Ogni serata è a ingresso libero. Si chiude stasera con Ryf e Cacao. Ryf, acronimo di «Restless yellow flowers», è il nome con cui si fa chiamare Francesca Morello e identifica il suo progetto che, nato come band, si è poi scarnificato fino a comprendere solo la sua chitarra e la sua voce. I Cacao sono invece un duo composto da Diego Pasini e Matteo Pozzi, entrambi membri e fondatori della band punk e hardcore Actionmen. In caso di brutto tempo annunciato saranno ospitati nelle sede di Teatrando in via Ogliaro 5 a Biella. Info: Ars Teatrando 333 5283350, info@brichdizumaglia.it.

Al Caffettino di via Duomo, 6 a Biella inizia la stagione estiva. Questa sera alle 19, live degli After 11.

Cinema

Al Cinema Verdi di Candelo, «Personal shopper». Orari: 20 e 22.15. Info: Cinema Verdi 015 2536417, www.cinemaverdi.com, cinemaverdi@mclink.it.

Libri

Alle 18 a Vigliano Biellese, Biblioteca Comunale, via Largo Stazione, il quarto ed ultimo appuntamento del maggio dei libri viglianese è dedicato alla scrittrice Carla Mazzucotelli e al suo romanzo Finalmente a casa. Nel libro, edito nel 2016, una storia che è anche e soprattutto un cammino interiore, in cui si comprende quanto la vita, a volte, possa riservare sorprese piacevoli, ma anche pesanti come un macigno. Info: www.vigliano.info.

A Biella, Salone della Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 alle 20.45, la conferenza-presentazione del libro: La sporca guerra contro la Siria di Tim Anderson. Durante la serata saranno proiettati dei video che mostrano le prove delle menzogne con cui gli Stati Uniti, con la complicità dell'Occidente, di Israele e delle monarchie arabe, sono riusciti a distruggere un paese sovrano. Introduzione di Diego Siragusa. Ingresso libero.