Ubriaco si cappotta con l'auto: illeso, ma addio alla patente

VALLE S. NICOLAO - Per fortuna se l'è cavata senza ferite, ma alla patente dovrà dire addio per un pezzo... Ieri sera infatti un giovane del paese è uscito fuori strada con la sua Citroen Saxo, andando a sbattere contro una colonnina della fermata dell'autobus a frazione Chiesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sottoposto il giovane al test sulla presenza di alcol nel sangue; l'esito è stato positivo (valore 2,02, oltre i limiti di legge). Al giovane quindi è stato revocato il documento di guida e denunciato per stato di ebbrezza al volante. Il giovane ha 23 anni