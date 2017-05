Interventi d'aiuto in casi di emergenza, pediatri a lezione

BIELLA - Una iniziativa di formazione che unisce ospedale e territorio in un’ottica di crescita comune. Ieri si è svolto presso il «Degli Infermi» un corso specifico dedicato ai pediatri di libera scelta per illustrare le manovre da utilizzare in caso di interventi di emergenza sui bambini. Un incontro organizzato dopo una richiesta arrivata proprio dagli stessi professionisti del territorio e a cui l’Azienda sanitaria di Biella ha voluto rispondere. In prima linea ad illustrare ai colleghi pediatri - con prove pratiche e simulazioni - c’erano Marco Tengattini e Federico Prato, rianimatori dell’ospedale di Biella, insieme alla pediatra di libera scelta Elena Chiorboli. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti, di certo destinati a ripetersi, che ha riscosso grande successo e partecipazione.