Biella e dintorni: gli appuntamenti di sabato 27 maggio

BIELLA – Un sabato in cui sfogare la propria creatività immersi nella natura oppure con la musica, il teatro o gli incontri di approfondimento.

Outdoor e sport

Al Parco Avventura di Veglio, secondo una tradizione francese di ogni fine maggio, si festeggiano i vicini di casa: a chi effettua i percorsi sugli alberi del Parco Avventura sono proposti menù convenzionati nelle trattorie della zona. Info: Parco Avventura 015 702488, veglio.parcoavventura.it, veglio@parcoavventura.it.

Musica

A Biella, Chiostro di S. Sebastiano. Il Festival Microsolchi. Questa sera alle 20.30 sfilata di moda a cura di Confartigianato Biella, alle 21.15 Revolver play «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». A cura Ass. Culturale Piano BI. Ingresso libero. Info: Ufficio Cultura Città di Biella 015 2529345, www.comune.biella.it, cultura@comune.biella.it.

A Bielmonte, Albergo Bucaneve serata musicale a cura di Emiliano Toso, musicista compositore e Lorena Borsetti, violoncellista. Una traslazione in musica di vibrazioni universali in grado di promuovere stati di rilassamento e riavvicinarci alla nostra anima. Info: Albergo Ristorante Bucaneve 015 744184, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com

Alle 22.15 a La mia crota, via Torino 36/c, «Music in a Bottle» è un piccolo e intimo spazio tra le bottiglie de La mia Crota, in cui musicisti biellesi e altri, da terre più lontane, presentano la musica che più sta loro a cuore. Stasera: Warm Morn. Info: La mia crota 015 30588, www.lamiacrota.it, info@lamiacrota.it.

Al The Second, di via Matteotti a Biella, dalle 22, live di Estel Luz Voce, synth, chitarra e loop station che producono melodie calde e ritmi sincopati. Soul e future Soul con un'anima in levare.

Fiere e sagre

Dalle 8 a Camandona la 18esima edizione di Transumando. Programma: alle 8/8.30 passaggio della mandria a Camandona, Borgata Cerale e salita al Bocchetto Sessera (arrivo previsto 11.30 circa) e proseguimento verso l'Alpe Moncerchio che si raggiunge in 20 minuti circa di cammino. Bocchetto Sessera: dalle 10 mercatino di artigianato ed enogastronomia. Alpe Moncerchio: alle 12.30 pranzo con specialità biellesi, alle 16.30 degustazione guidata di formaggi in abbinamento con vini del territorio. Info: Alpe Moncerchio 339 7289682, www.docbi.it, docbi@docbi.it.

Teatro

Alle 21 al Salone Polivalente di Occhieppo Inferiore, via Caralli 7, per la rassegna teatrale O(maggio) a Teatro, i Passe Partout presentano «Monsieur Pinco... un sarto per signora!!!». Ingresso a offerta libera a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Biella. Info: Aism Biella 015 8494363, www.aism.it/biella, aismbiella@aism.it.

Per i più piccoli

A Portula, Castagnea, Agriturismo Oro di Berta, alle 20.30 passeggiata notturna per bambini e adulti nel bosco, lettura di favole, ascolto di suoni e musiche, incontro con i personaggi della tradizione. A seguire, falò, dolcetti e tisana della buona notte. Info: Agriturismo Oro di Berta 015 756501, www.oasizegna.com, info@oasizegna.com.

Al Brich di Zumaglia alle 17, «Pierino e il lupo», uno spettacolo ispirato alla celebre favola musicale di Prokofiev e ideato da Cristina D'Agostino. L'attrice, che è già stata protagonista di uno spettacolo proposto lo scorso anno all'interno della rassegna promossa da Teatrando, ritorna con questo nuovo lavoro, che presenterà poi anche a Roma. Info: Ars Teatrando, 333 5283350, www.brichdizumaglia.it, info@brichdizumaglia.it. Orario dalle 16.30 alle 17.30

Seminari e workshop

Dalle 9.30 alle 23 a Sordevolo, dimora storica Baudot, Sentiero dei Santuari, G-Local consiste nel ricercare il cibo per incorporare un territorio e scoprirlo mangiando. E' un progetto di ricerca che vuole indagare la correlazione tra biodiversità e abitudini culturali che derivano dalla domanda olistica di cibo, e promuovere la sua condivisione in luoghi che conservano specifiche, dense, memorie sociali e ambientali riguardanti la sicurezza del cibo -origine primordiale di piante e frutti- e la biodiversità. L'identificazione, la valorizzazione e l'eventuale promozione del patrimonio alimentare locale delle comunità in differenti ambienti favorisce, in molti casi, il benessere delle società umane, la sovranità alimentare, la sicurezza del cibo, e dell'ambiente. Oggi: risveglio dell'Oltrebosco: escursione con spesa selvatica con Viviana Sorrentino - «Vivi di Sana Pianta» e ricreazione con il Bosco dei 100 tsun. Costo 50 euro vitto compreso. Info e prenotazioni: 333 8560909 - 349 3310977.

Al Cinema Verdi di Candelo, Figli della Libertà, proiezione unica nel Biellese Figli della libertà. Niente compiti, niente voti, premi e punizioni. Nessun banco. Nessun autoritarismo. Si può diventare grandi così, senza cadere in confitto con il «mondo reale»? Dopo «Unlearning», documentario pluripremiato che narra di come si può vivere di solo baratto arriva Figli della libertà. Raccontano i registi: Un documentario classico è come la scuola tradizionale: ti metti seduto e qualcuno ha preparato per te una lezione per esporti con chiarezza un concetto, guidandoti con grazia in un mondo che forse non conosci. Figli della libertà non è un documentario didattico, parla di un altro immaginario di apprendimento, un apprendimento incidentale dove si sperimentano cause ed effetti, invece che eseguire esercizi pedagogici piovuti dall'alto. Quando abbiamo montato il documentario ci siamo accorti che anche la sua forma filmica seguiva questa modalità. Nessun voice over, pochi raccordi e contenuti contrastanti, pronti a lasciare nello spettatore quel piacevole stordimento che crediamo si percepisca quando si è liberi di apprendere. Definito dalla critica «un film coraggioso, audace, provocatore. Per un nuovo immaginario di scuola» Figli della libertà vi aspetta al cinema per mettere in discussione la delega scuola, la disciplina tradizionale e, probabilmente, qualche certezza tipica degli adulti.