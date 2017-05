Meteo Biella, le previsioni per sabato 27 maggio

BIELLA – Cielo prevalentemente sereno quello sulla nostra città e sul territorio. Al mattino cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso su zone di pianura e collina e fascia pedemontana alpina, con copertura in attenuazione fino a cielo soleggiato ovunque. Nel pomeriggio formazioni cumuliformi a ridosso delle Alpi. Le precipitazioni saranno assenti salvo isolati deboli rovesci a ridosso dei rilievi alpini occidentali e sudoccidentali al pomeriggio. Lo zero termico sarà in lieve aumento fino a valori prossimi ai 4000 m. I venti soffieranno deboli o localmente moderati, dai quadranti settentrionali in montagna, orientali altrove. La temperatura minima sarà di 18 °C mentre la temperatura massima sarà di 30°C. Buona giornata.