E' morto a 21 anni il figlio di Beppe Anderi

BIELLA - Tragedia infinita per una delle famiglie più conosciute nel Biellese: è morto lunedì, a Genova, Giacomo Anderi, 21 anni, figlio di Beppe Anderi, ex insegnante di Lettere al Liceo Scientifico e poi regista e autore di produzioni varie tra cui libri. La famiglia si era trasferita da alcuni anni a Genova, a nel Biellese era conosciutissima e stimatissima. La nonna era Rosalia Aglietta, storica figura del Partito liberale e per tanti anni amministratore comunale a Palazzo Oropa. La notizia in città circola da diversi giorni, gettando nello sconforto centinaia di persone.