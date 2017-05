Biella e dintorni: 10 cose da fare domenica 28 maggio

BIELLA – Una domenica vivace ci farà attraversare tutto il territorio con tanti eventi per goderci il meritato riposo. Ecco le nostre proposte.

Gusto

A Mosso, passeggiata ecologica, culturale, gastronomica, il percorso si propone di far conoscere il centro storico di Mosso e i sentieri panoramici che uniscono alcune delle frazioni poste ai margini dell'Oasi Zegna incrociando i tracciati Valle della Fede e Cammino di San Carlo. Dalla piazza principale,attraversiamo la piazzetta delle Granaglie, ed entiramo nel giardino di una delle case storiche del paese, risalente al '700, affacciata verso la pianura, con annesso ex laboratorio per la fabbricazione delle gassose. Sostando poi brevemente al Parco Quintino Sella ricco di alberi maestosi ed esotici si prosegue verso Borgata Marchetto dove si potranno gustare gli antipasti. Raggiunta la cascina adibita ad Aula Verde e la Carbonaia si prosegue lungo la mulattiera seguendo il percorso didattico La città verde. Siamo nel punto più alto del nostro percorso, seguendo un sentiero quasi pianeggiante si raggiunge la panoramica frazione Boschi,. da qui in poi sarà una piacevole passeggiata in discesa. Raggiungeremo Pistolesa, Squisso e il » Giardino Segreto' di Crolle. Orari e le condizioni sono indicati sulla pagina Facebok «scopri Mosso». La nostra passeggiata termina al borgo antico di Mosso, nel cortie del centro anziani. Info: Comune di Mosso 015 741212 o 334 6142971, www.comune.mosso.bi.it, segreteria.mosso@ptb.provincia.biella.it.

Outdoor e sport

Dalle 11 a Sala Biellese, Rifugio degli Asinelli, via per Zubiena 62, Grooming Day, l'evento che annulla le barriere tra gli umani e gli asini ospiti della sede italiana del Donkey Sanctuary. La giornata avrà due momenti dedicati al grooming degli asinelli: la mattina (dalle ore 11 alle 12) e il pomeriggio (dalle ore 14 alle 16) lo staff del Rifugio accoglierà i partecipanti nei recinti dei «vecchietti», gli asinelli più anziani (e coccoloni!) del centro. A turno, tutti i presenti (bambini sotto i cinque anni accompagnati dai genitori) potranno spazzolarli con striglie e brusche. Nel corso della giornata, inoltre, i volontario guiderà i visitatori alla scoperta delle storie degli asinelli ospiti del centro e delle attività del Rifugio attraverso il Pedibus. Le attività sono libere, gratuite e senza prenotazione. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato. Durante il Grooming Day, le persone che vogliono sostenere il Rifugio, quotidianamente impegnato nelle cure di 150 animali, molti salvati da casi di abbandono e maltrattamento potranno recarsi all'InfoPoint per adottare a distanza un asinello o per acquistare i gadget solidali. Il ricavato sarà utilizzato per il mantenimento degli asinelli ospiti del Rifugio. Info: Rifugio degli Asinelli 015 2551831, www.ilrifugiodegliasinelli.org, info@ilrifugiodegliasinelli.org.

A Trivero, Centro Zegna, dalle 10.30, in collaborazione con Grandi Giardini Italiani, la rete dei più bei giardini d'Italia della quale fa parte anche l'Oasi Zegna, escursioni guidate alla Conca dei Rododendri. Il ritrovo è al Centro Zegna a Trivero per una passeggiata della durata di un paio d'ore circa, con a seguire pranzo sul tema dei fiori. A deliziare la passeggiata anche le specialità del nuovo mercatino del gusto a cura del Consorzio Turistico Oasi Zegna. Un vero e proprio excursus gastronomico tra le delizie biellesi con esposizione e vendita dalle 10 alle 18. Info: Equipe Arc-en-Ciel 015 0990725 o 349 4512088, www.oasizegna.com, maffeo@tin.it.

Musica

Al Chiostro di San Sebastiano a Biella, appuntamento con la grande musica con Microsolchi, mostra mercato di vinili, una due giorni interamente dedicata ai Beatles, in una fantastica location nel cuore di Biella. Oggiin concerto: This Gust Rock Band, Sonòria Music Lab e The Attrezzis.

Moda e dintorni

Dalle 15 alle 20 a Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, il Baratto di VocidiDonne, una giornata dedicata a tutti quelli che prediligono l'uso al possesso. Il Baratto è un incontro di cose, ma soprattutto di persone e, se non avete nulla da portare, venite ugualmente a (s)cambiare insieme un sorriso e una parola. Come fare per partecipare? è necessario presentarsi con al massimo 5 capi di abbigliamento e/o accessori femminili e/o maschili (borse, sciarpe, cinture, cappelli, bigiotteria. No scarpe) tutti gli abiti e gli oggetti dovranno essere puliti e in buone condizioni in cambio riceverete i Buoni Baratto in quantità pari ai pezzi consegnati. Aperitivo con intrattenimento musicale di Fabio Lamanna e Aurora Calabrese. Info: Ass. VocidiDonne 349 4705168, www.vocididonnebiella.it, vocididonne@gmail.com.

Arte

A Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni, la personale di Ornella Rovera: «Di-segno femminile. Inganno e reificazione». A cura di Paola Zorzi. Orari: dal mercoledì al sabato dalle 19 alle 24, domenica dalle 12 alle 24. Ingresso libero. Info: Villa Cernigliaro 015 2562174, www.villacernigliaro.it, info@villacernigliaro.it.

Per i più piccoli

Dalle 16.30 alle 17.30 a Biella Piazzo, Auditorium di Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24, laboratorio di teatro «Tutti nella tana». Età 7-12 anni. Laboratori gratuiti su prenotazione. A cura di LaborArte - Fondazione Angelino. Info: Fondazione CRBiella 015 0991868, www.fondazionecrbiella.it, eventi@fondazioneangelino.it.

A Casa Zegna, Trivero dalle 15.30, pomeriggio ispirato ai principi dell'Educazione Cosmica montessoriana per avvicinare con curiosità i bambini al mondo della natura, alle sue forme e ai suoi colori per bambini dai 10-13 anni. Info: Casa Zegna 015 7591463, www.casazegna.org, info@oasizegna.com.

Al Giardino Botanico di Oropa, dalle 15 Pollicini Verdi al Corner coccinelle. Laboratorio gratuito per i più piccoli. Info: Giardino Botanico di Oropa 015 2523058 o 331 1025960, www.gboropa.it, info@gboropa.it.

Seminari e workshop

Dalle 9.30 alle 23 a Sordevolo, Dimora storica Baudot, Sentiero dei Santuari, G-Local consiste nel ricercare il cibo per incorporare un territorio e scoprirlo mangiando. E' un progetto di ricerca che vuole indagare la correlazione tra biodiversità e abitudini culturali che derivano dalla domanda olistica di cibo, e promuovere la sua condivisione in luoghi che conservano specifiche, dense, memorie sociali e ambientali riguardanti la sicurezza del cibo -origine primordiale di piante e frutti- e la biodiversità. L'identificazione, la valorizzazione e l'eventuale promozione del patrimonio alimentare locale delle comunità in differenti ambienti favorisce, in molti casi, il benessere delle società umane, la sovranità alimentare, la sicurezza del cibo, e dell'ambiente. Oggi: risveglio dell'Oltrebosco: escursione con spesa selvatica con Viviana Sorrentino - «Vivi di Sana Pianta» e ricreazione con il Bosco dei 100 tsun. Costo 50 euro vitto compreso.Nel caso di partecipazione ad un secondo appuntamento si può godere dell'agevolazione che prevede la restituzione di 5 euro spesi per il primo incontro. Info: 333 8560909 - 349 3310977.