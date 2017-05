Meteo Biella, le previsioni per domenica 28 maggio

BIELLA – Domenica di sole sui cieli del Biellese. Il tempo ci regalerà una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso, con locali addensamenti al primo mattino, su zone pedemontane alpine e primi tratti di pianura adiacenti, e cumuli in formazione nel pomeriggio a ridosso delle Alpi. Le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti anche se sono previsti deboli rovesci isolati a ridosso delle Alpi al pomeriggio. Lo zero termico è stazionario intorno ai 3900-4000 m. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali in montagna e nordorientali in pianura; regimi di brezza nelle vallate alpine. La temperatura minima sarà di 20°C mentre latemperatura massima tocchera i 30°C. Buona giornata.