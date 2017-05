Droga, bloccati e denunciati tre spacciatori

Passeggiate gastronomiche, una giornata a contatto con gli animali, la grande musica in città e molto altro. Non avete che da scegliere ciò che più vi piace per trascorrere la vostra giornata di relax. Ecco i nostri consigli

Operazione della Polizia di Stato, venerdì. In un controllo del territorio, gli agenti decidono di fermare un pregiudicato. Dalla perquisizione in casa vengono fuori 35 grammi di hashish e materiale vario. L'uomo è in via dei Tigli