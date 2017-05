Meteo Biella, le previsioni per lunedì 29 maggio

BIELLA – Anche oggi cielo sereno o poco nuvoloso sulla città e sul territorio, con locali addensamenti al primo mattino, sulla fascia pedemontana alpina e primi tratti di pianura adiacenti, e con cumuli in formazione dal pomeriggio sui settori alpini, in parziale estensione alle pianure adiacenti in serata. Sono previsti deboli rovesci sparsi al pomeriggio sulle zone montane e pedemontane alpine. Lo zero termico sarà stazionario sui 4000 m in lieve calo in tarda serata fino ai 3800 m. I venti saranno generalmente deboli variabili, con regime di brezza in montagna, prevalentemente orientali in pianura e da sud al pomeriggio sull'Appennino. La temperatura minima sarà di 20 °C mentre la temperatura massima toccherà i 32 °C. Buon lunedì.