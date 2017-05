L'Angelico torna ad allenarsi, con 5 novità

BIELLA - Scatta al Biella Forum l'ultima fase della stagione rossoblù 2016/2017. Due settimane di allenamenti vedranno il gruppo di coach Michele Carrea impegnato all'ombra del palazzetto, con l'obiettivo per tutti di mantenere forma e ritmi e preparare i piani di lavoro individuali in vista della pausa estiva.

Le novità

Al roster dell'Angelico, che conterà in queste settimane le assenze di Marco Venuto, Mike Hall e Federico Massone (impegnato con la Nazionale Under 19), saranno aggregati cinque atleti protagonisti in stagione in altrettante piazze. Seguiti dal preparatore fisico Roberto Marocco, lavoreranno con Biella il centro senegalese Adama Ba (1998, quest'anno a Matera), la guardia/ala Andrea Negri (1988, Desio), il playmaker Carlo Fumagalli (1996, Olimpia Milano), l'ala Corrado Bianconi (1994, Domodossola) e la guardia ex Pallacanestro Biella Lorenzo Uglietti (1994, Latina). Il menu della settimana prevede fino a venerdì doppie sedute di allenamento quotidiane: attività atletica e di test in sala pesi al mattino, seguita da esercitazioni al tiro, e lavoro di gruppo sul parquet nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19.