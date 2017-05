DC Italia s.r.l ricerca personal

DC Italia s.r.l., società di consulenza, specializzata da oltre 10 anni nell’ambito dell’Office Automation, per il potenziamento della propria struttura commerciale dedicata, ricerca per l’intero territorio Nazionale : SALES ACCOUNT. Il/La candidato/a si occuperà di commercializzare i servizi a valore di DC Italia Srl, della ricerca di nuovi Clienti, al fine di implementare la crescita del pacchetto clienti e creare solide e proficue relazioni commerciali. I Marchi Commercializzati con il supporto diretto delle case madri sono:

Lexmark International

Utax Italia

Sharp Italia

Oky Italia

Philips

Requisiti: esperienza in ruoli commerciali 3/5 anni, con provenienza, preferibilmente, dal settore dell’office automatico (MULTIFUNZIONI, STAMPANTI, IT); conoscenza del territorio di riferimento; orientamento al cliente e al raggiungimento degli obiettivi aziendali; costituirà un plus il possesso di un pacchetto consolidato di clienti.

Offriamo: fisso mensile commisurato con l’esperienza professionale del candidato/a, provvigioni più alte del mercato, formazione, affiancamento e aggiornamento costante;

possibilità di crescita professionale; ambiente giovane e in forte espansione.

Sede di lavoro: BIELLA

I candidati considerati idonei in fase di preselezione verranno contattati in breve tempo per un colloquio. Invio CV : dc@eefficiency.it