Biella di sera, gli appuntamenti di lunedì 29 maggio

BIELLA – Un lunedì di gusto, relax e musica in città e sul territorio. Si comincia in sordina come ad ogni inizio di setimana. Ecco i nostri consigli per godersi al meglio la serata.

Fiere e sagre

Valdengo, Centro Sportivo Comunale la 34esima edizione di Valdengo in Festa. Ogni sera lo stand gastronomico.

Musica

A Valdengo in Festa dalle 21 il Concerto di fine anno della Fonderia Music Academy. Allievi e insegnanti insieme sul palco per presentarvi un repertorio selezionato dalle colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema. Con l'occasione avremo il piacere di presentarvi due nuovi docenti e i relativi corsi per l'anno accademico 2017/2018. Vi aspettiamo numerosi per festaggiare insieme l'inizio dell'estate. Info: associazione@lafonderiamusicale.it - 0158123353. Associazione di promozione sociale La Fonderia Musicale sede op. via Fiorina 32 13856 Vigliano Biellese.