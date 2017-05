Meteo Biella, le previsioni per martedì 30 maggio

BIELLA – Qualche nuvola sui cieli biellesi per la giornata di oggi. Al primo mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso sul settore settentrionale e poco nuvoloso altrove; dal pomeriggio cumuli in formazione a partire dai settori alpini, in estensione alle pianure adiacenti in serata. Sono previsti deboli rovesci sulle zone montane e pedemontane alpine, moderati sulle Alpi occidentali nel pomeriggio. Lo zero termico sarà in graduale calo fino a 3600-3700 metri a fine giornata. I venti soffieranno deboli meridionali in montagna e sulle pianure orientali, con locali rinforzi al pomeriggio sull'Appennino; deboli nordorientali sulle pianure occidentali. La temperatura minima sarà di 21 °C mentre la temperatura massima toccherà i 32 °C. Buona giornata.