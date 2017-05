Follia «Blue Whale», c'è un indagato nel Biellese

CAVAGLIA' - Un giovane russo di 19 anni, residente a Cavaglià, nel Basso Biellese, è sospettato di essere coinvolto nel fenomeno Blue Whale, un gioco mortale che circola sui social. E' indagato per istigazione al suicidio. Il ragazzo - da quanto si apprende - è stato segnalato ai carabinieri da un'amica dopo aver ricevuto un suo messaggio con la frase finale del gioco: «50esimo giorno, vai su un palazzo e buttati».

I fatti

Le indagini sono alle prime battute e la sostituta procuratrice Mariaserena Iozzo lascia aperte tutte le ipotesi, anche quella che si tratti soltanto di un caso di mitomania. Sul suo profilo social, infatti, il giovane fa riferimenti al gioco demenziale che istiga al suicidio e ha pubblicato numerose fotografie di braccia tagliate che, però, non sono le sue.

Il protagonista

Il 19enne, che ha precedenti penali per droga, da tempo era conosciuto da servizi sociali e forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno rintracciato a Vercelli, in viale Torricelli, vicino all'area dismessa e ai capannoni abbandonati della ex Chatillon.