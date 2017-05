Giunta nei quartieri, lunedì tocca all'Oremo

BIELLA - Riprende lunedì 5 giugno il tour della giunta nei quartieri: l'appuntamento questa volta è a Oremo e la sede prescelta è il centro d'incontro di via per Pollone 3 bis, dove già si riuniva il consiglio di circoscrizione. Le porte per i cittadini si apriranno alle 20,30 ma prima, come al solito, il rione ospiterà la seduta settimanale dell'esecutivo cittadino: alle 19 sindaco e assessori si riuniranno a porte chiuse per l'approvazione delle delibere. Quello di Oremo è il terzultimo appuntamento con la giunta nei quartieri. Nelle prossime settimane si terranno le ultime due riunioni in valle Oropa e in centro.