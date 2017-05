Truffano anziano, due persone denunciate dai carabinieri

VALLE MOSSO - Hanno truffato un anziano residente in paese. Sono però stati scoperti dai carabinieri, finendo così denunciati per truffa aggravata in concorso. I fatti sono dei giorni scorsi. I due (un 44enne e un 25enne, entrambi residenti in paese) hanno contattato il pensionato, raccontando tutta una serie di fandonie. Tra le tante menzogne raccontate per farsi consegnare del denaro, pure un improbabile intervento medico e la necessità di riparare alcuni oggetti. L'uomo in un primo tempo si è fidato, consegnando ben 500 euro ai due. Poco dopo però si è rivolto ai carabinieri che, dopo una breve indagine, sono risaliti ai due uomini procedendo alla contestazione a piede libero.