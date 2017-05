Busta sospetta, ufficio postale blindato per sicurezza

BIELLA - Allarme negli uffici postali di via Camapagnè, oggi, poco dopo le 18. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, una busta sospetta maneggiata da diverse persone, dalla quale è fuoruscita della polvere bianca. Tutti i dipendenti sono stati trattenuti negli uffici, per ragioni di sicurezza, per diverse ore. Attualmente solo due invece restano in osservazione. Saranno gli artificieri provenienti da Torino a scongiurare possibili pericoli.

Il precedente

Nell'ottobre dell'anno scorso era stata la sede di Equitalia ad essere stata presa di mira. Il contenuto della busta dovrà essere analizzato dagli esperti, per capire il reale grado di pericolo o meno (il caso). Tra i dipendenti molta apprensione per comprensibili ragioni di sicurezza.