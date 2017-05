Biella di sera, gli appuntamenti di mercoledì 31 maggio

BIELLA – Una serata tranquilla da trascorrere in compagnia di un buon cinema o ad una mostra fotografica. Ecco i nostri consigli

Cinema

Al Cinema Verdi di Candelo alle 21.30 in sala 1: La notte che mia madre ammazzò mio padre. In sala 2: Personal shopper (oggi versione originale con sottotitoli in italiano). Info: Cinema Verdi 015 2536417, www.cinemaverdi.com, cinemaverdi@mclink.it.

Al cinema Mazzini alle 21.30, in sala 1, Fortunata con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla. Regia: Sergio Castellitto. In sala 2 alle 21.30, Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar con Johnny Depp, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Orlando Bloom, Javier Bardem, Geoffrey Rush. Regia: Joachim Rønning, Espen Sandberg.

Fotografia

Alle 21.15 a Biella, Palazzo Boglietti, via F.lli Rosselli 102bis, serata fotografica con Andrea Sereno: Chernobyl 30 anni dopo. Ingresso libero (dal Ristorante Boglietti) fino ad esaurimento posti. Info: www.fotoclubbiella.it.