De Vico a Reggio Emilia. Si attende solo l'ufficialità

BIELLA - Niccolò De Vico alla Pallacanestro Reggiana. Si attente solo l'ufficializzazione ma diversi siti Internet specializzati danno la cosa per fatta, con tanto di dettagli. Reggio avrebbe firmato con un contratto 2+2: 2 anni con opzione per altri 2. Sfumata dunque la pista Varese, come si pensava fino a qualche tempo fa. Durante la stagione regolare, De Vico ha chiuso con 11.9 punti di media a gara, aggiungendo alle sue prestazioni 3.8 rimbalzi con il 37% da 3 punti, specialità della casa. Nelle cinque gare di playoff, le sue medie si sono impennate, con oltre 15 punti a gara e 1.2 recuperi, a dimostrazione della sua buona attitudine difensiva. Atletico ma soprattutto tiratore, De Vico ha palesato una grande crescita nelle sue prime stagioni da pro che l'hanno messo al centro degli interessi di diversi club di Serie A.