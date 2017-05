Telecamere in corso Salamano: attive da domani

VERCELLI - In corso Salamano intersezione con Piazza Sardegna, sulla corsia con direzione marcia verso il centro è stato posizionato un impianto per il controllo del rispetto della segnaletica semaforica. Si tratta di cosiddette telecamere «di contesto» (per la panoramica dell’incrocio) e di dettaglio per la lettura della targa, entrambe collegate alla sequenza delle luci semaforiche. Dal giorno 1 giugno 2017 i controlli saranno, perciò, attivi. L'intervento è stato realizzato dall'amministrazione comunale.