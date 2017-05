Biella Rugby, Andrew Douglas è il nuovo head coach

BIELLA - La direzione tecnica del primo XV gialloverde nella stagione 2017/2018, sarà affidata al neozelandese Andrew Douglas. Il nuovo head coach, è attualmente impegnato come allenatore presso il prestigioso St. Peter College (NZ), scuola che raccoglie i migliori atleti neozelandesi e del mondo, considerata il vivaio dal quale attingono i Chiefs, nota franchigia del Super Rugby neozelandese. Precedentemente è stato assistant coach della difesa e dei trequarti del Waikato nell’ITM Cup, assistant coach dei Chiefs Under 20 e head coach della New Zealand Schools, selezione dei migliori studenti diciassettenni della Nuova Zelanda.

L'assistente

All’inglese Aldo Birchall, allenatore con Brevetto Federale di 4° livello, attualmente giocatore e allenatore del Rugby Colorno (Serie A), il ruolo di assistant coach e quello di head coach della Under 18. Nel passato di Birchall, la maglia Azzurra con ItalSeven nel 2010 e Italia A nel 2007. Prima di giocare nel Rugby Colorno, ha indossato la maglia di Rugby San Donà (Eccellenza), Calvisano (Eccellenza), Aironi (Magners League – Pro12), Rugby Viadana (Super 10) e Rugby Parma (Super 10). Dal 2014 è l’head coach dell’Accademia Under 16 di Parma. A proposito della sua scelta dice: «Tra le varie opportunità, ho deciso di abbracciare il progetto del Biella Rugby, sicuramente il più interessante al momento. Un progetto con obiettivi chiari, da raggiungere in tempi ragionevoli, consolidando bene le basi prima di passare allo step successivo. L’aver accettato un ruolo in qualità di assistant coach, sorprenderà molti di quanti mi conoscono, personalmente sono convinto che lavorare al fianco di un tecnico neozelandese di grande prestigio coma Andrew Douglas, sarà per me un’opportunità di confronto e crescita. Stimolante anche l’essere entrato a far parte del progetto ‘Grow with rugby’ che con la borsa di studio e gli stage aziendali dà del Biella Rugby l’immagine di una società viva, dinamica e intraprendente. Sono contentissimo della scelta che ho fatto e non vedo l’ora di incominciare».

Il presidente del Biella Rugby Vittorio Musso

«Dopo tredici anni trascorsi insieme a Cal, era impensabile fare un passo indietro, così nella scelta dell’allenatore abbiamo considerato solo parametri di alto livello. Andrew Douglas e Aldo Birchall possono vantare una grande esperienza non solo tecnica, ma soprattutto nell’avvicinare i giovani al concetto di ‘Accademia’. Un’abilità che porterà al nostro club una nuova mentalità e un grande entusiasmo non solo per la crescita dei nostri giocatori, ma anche per tutti gli allenatori che si troveranno a condividere un percorso tecnico di altissima qualità. Vogliamo migliorarci nel gioco, nelle tecniche di allenamento e nei risultati sportivi. Andrew e Aldo troveranno la qualità e l’esperienza di Marco Porrino che li aiuterà a creare, insieme a tutti i nostri coach, un gruppo di assoluto valore. Andrew proseguirà la linea neozelandese iniziata con Charlie McAlister e continuata con Kerry Eynon. Jeremy Hapeta e Callum McLean l’hanno caratterizzata introducendo velocità e fantasia nel gioco e nella tecnica indviduale. Aldo Birchall aggiungerà la grinta, la fame di risultati degli inglesi, l’esperienza internazionale maturata sui campi da gioco. La prossima sarà una stagione molto importante e una grandissima opportunità per i nostri giocatori, grandi e piccoli. Tutti, indistintamente, dovranno cucirsi, e in molti lo hanno già fatto, la maglia gialloverde sulla pelle. Le scelte fatte, rappresentano il modo migliore per salutare Cal, per rispettare il lavoro da lui svolto in tutti questi anni, per continuarlo e migliorarlo. Se arriveranno risultati importanti, ci sarà molto del suo lavoro alla base. Andrew e Aldo hanno fatto scelte molto importanti che meritano assoluto rispetto. Il primo ha lasciato le certezze del St. Peter college in Nuova Zelanda, per lanciarsi nel nostro progetto, il secondo ha rifiutato offerte provenienti da diversi club di serie A puntando sulla qualità del nostro club, sui nostri valori e sul nostro spirito. Il modo migliore per rispettare la loro scommessa è metterci tutto il cuore, tutta la forza e la passione che contraddistingue questa grande comunità gialloverde».

Organizzazione

Confermato per i prossimi tre anni Luca Ceria nel ruolo di responsabile dei preparatori atletici. Aldo Birchall arriverà a Biella nel mese di luglio, ad agosto sarà la volta di Andrew Douglas. Dal 19 giugno, riprenderà la preparazione alla prossima stagione per la squadra Senior e la Under 18 sotto la guida di Marco Porrino, Luca Ceria e Martin Murgier.