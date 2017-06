Meteo Biella, le previsioni per giovedì 1 giugno

BIELLA – Qualche nuvola sui nostri cieli per la giornata di oggi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con cumuli in accrescimento sulle Alpi già in mattinata; spazi più soleggiati sul settore orientale. Dalla tarda mattinata rovesci e temporali sulle Alpi, deboli o localmente moderati. Dal pomeriggio valori localmente forti in particolare sulla fascia pedemontana e fenomeni sparsi anche sui restanti settori. Si registrerà poi un generale esaurimento dei fenomeni in tarda serata. Lo zero termico sarà sostanzialmente stazionario sui 3400-3500 metri. I venti soffieranno deboli prevalentemente meridionali a tutte le quote con residui rinforzi sul settore appenninico. La temperatura minima sarà di 20 °C mentre la temperatura massima toccherà i 30 °C. Buona giornata.