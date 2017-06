Lavori stradali in via Torino, otto giorni di disagi

BIELLA - Prosegue il piano di asfaltature in città e, con lui, anche la chiusura al traffico delle strade interessate. Da lunedì 5 giugno tocca a via Torino: il tratto interessato dal cantiere sarà quello tra la rotonda di via La Marmora e l'incrocio con via Delleani. Per consentire i lavori il transito delle auto sarà impedito fino alle 18 di martedì 13 giugno.

Viabilità

Le auto in direzione del centro saranno dunque deviate in via Delleani, mentre quelle in direzione Sud dovranno proseguire lungo via Bertodano e poi svoltare in via Trieste. Gli altri percorsi alternativi sono in entrambe le direzioni via Tripoli-via Aldo Moro oppure via Trento (o via Carso)-via Bertodano.

Il punto

Le asfaltature di primavera hanno già interessato via Corradino Sella, il primo tratto di via Milano, un segmento di via La Marmora e via Aldo Moro, piazza Colonnetti e un trattod i strada Barazzetto Vandorno, mentre è stata completata la ricubettatura di via Galliari ed è ancora aperto il cantiere in via Rosazza a Chiavazza. La lista completa degli interventi per cui il Comune ha investito 1,8 milioni la si può scaricare dal sito ufficiale dlel'ente