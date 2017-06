Insulta i carabinieri in un bar, denunciato

BIELLA - Insulta i carabinieri e si prende una denuncia, per oltraggio a pubblico ufficiale. E' successo nei giorni scorsi, in un bar della città. Nei guai un giovane (24 anni, residente in un Comune della Valle Elvo). I militari stavano effettuando un controllo, mentre il ragazzo, semplice cliente, si è messo a fare commenti ad alta voce irrispettosi rispetto al lavoro degli uomini in divisa. I carabinieri hanno quindi preso le generalità del ventenne (A.P. le iniziali di nome e cognome) e formalizzato la segnalazione all'autorità giudiziaria.