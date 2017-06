Torna a Biella la freschezza della Giornata dell'Arte

BIELLA - Con l'avvicinarsi della fine dell'anno scolastico, sta per arrivare l'evento più atteso dell'anno da tutti i giovani di Biella e dintorni: la Giornata dell'Arte in programma venerdì 9 giugno.

Il programma

Si comincia sin dal mattino dove in Viale Matteotti dove i ragazzi all'uscita da scuola si riuniranno davanti al monumento Fons vitae inizierà la grande e festosa parata di giovani e studenti che, dopo aver percorso tutta via Italia condurrà al parcheggio ovale di Cittadellarte Fondazione Pistoletto che ormai da tempo ospita nei suoi spazi la manifestazione.

Una grande serata

Durante la giornata si alterneranno su più palchi performance di musica, danza, dipinti, sculture, live painting, body painting, teatro, fotografia e molto altro. In serta invece, lo spettacolo inizierà alle 21.30 avrà come tema l'integrazione ed è organizzato dalla Consulta provinciale degli Studenti in collaborazione con scuole di danza e teatro del territorio. A seguire Dj set fino a notte fonda. Ingresso gratis e aperto a tutti. La Giornata dell’Arte, l’anno scorso, ha coinvolto nella paratapiù di 3mila persone e, durante tutta la giornata di svolgimento, qualcosa come 10mila presenze.