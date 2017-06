In auto ubriaco e con una spada da samurai

BIELLA - Aveva a bordo una spada da samurai lunga circa due metri, l'automobilista di Valle Mosso, A.M., 46 anni, incappato l'altra notte in un posto di controllo dei carabinieri.

I fatti

Inizialmente l'uomo ha cercato di bypassare la pattuglia dei militari, che l'ha poi bloccato fatti pochi metri. Sottoposto all'alcol-test, è pure risultato positivo per un valore di circa tre volte superiore al consentito. Ora è stato denunciato per porto abusivo di oggetto atto a offendere, seppure ha raccontato che la spada gli era appena stata regalata, e guida in stato di ebbrezza.