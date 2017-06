Cinque ragazzini feriti in un incidente stradale

BIELLA - È di cinque feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri, venerdì due giugno, in via Coda in città, e causato dall'imprudenza di un minore. Preso di nascosto il quadriciclo di proprietà di un familiare, aveva caricato a bordo ben quattro amici. Arrivato all'altezza di via Coda, per una mancata precedenza, si è scontrato con la Toyota condotta da una 38enne di Zumaglia, rimasta illesa. Tutti i ragazzini sono finiti in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Il minore al volante del mezzo, che non avrebbe potuto condurre, ora dovrà rispondere del suo comportamento, dopo gli accertamenti fatti dai carabinieri.