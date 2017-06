Valle Elvo: momenti di apprensione per un minore

BIELLA - Momenti di apprensione ieri, venerdì 2 giugno, per un 15enne, residente in Valle Elvo, allontanatosi da casa. Il ragazzino era uscito al mattino dicendo ai familiari che sarebbe andato con gli amici alla fiera e che sarebbe rientrato per ora di pranzo. Non vedendolo rientrare, e non riuscendo a contattarlo, era scattato l'allarme. I parenti, dopo averlo cercato ovunque, avevano allertato i carabinieri. Alla sera, la situazione si è risolta: il 15enne è tornato da solo a casa. Aveva trascorso il pomeriggio lungo le sponde del fiume Elvo, senza avvertire i familiari.