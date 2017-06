Ciclista finisce in ospedale

BIELLA - Un ciclista di 28 anni, di Biella, è finito in ospedale dopo essersi scontrato con un'auto. È accaduto ieri, venerdì 2 giugno, ad Andorno. Per cause in via di accertamento, l'uomo è finito contro la Citroen C3 condotta da una 47enne di Andorno. Traportato da un mezzo del servizio del 118 al Pronto Soccorso di Ponderano, le sue condizioni non sarebbero gravi. Tutti i rilievi del caso, sono stati effettuati dai carabinieri