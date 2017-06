Maltempo: due interventi dei vigili del fuoco

BIELLA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, sabato 3 giugno, per rimuovere in via Pietro Micca a Biella due striscioni relativi ancora al Giro d'Italia. A causa del forte vento, che preannunciava il violento temporale, facendo vela rischiavano di abbattere i pali a cui erano agganciati. Più tardi la centrale operativa di via Santa Barbara ha richiesto ai carabinieri l'invio di una pattuglia al Centro commerciale Gli Orsi, per problemi di viabilità. Una delle gallerie di accesso si era allagata, in direzione Ponderano, e gli automobilisti rischiavano di trovarsi in difficoltà. Le precipitazioni, particolarmente forti, abbattutesi in città, non hanno fortunatamente causato ulteriori disagi.