Campagnolo e Pallacanestro Biella insieme per una giornata tra sport, amicizia e relax

BIELLA - Martedi 6 giugno i ragazzi e lo staff di Pallacanestro Biella trascorreranno una giornata presso il Grand Hotel des Iles Borromees & SPA di Stresa ospiti di Campagnolo, sponsor della società sportiva ormai da molti anni e grande sostenitore non solo della squadra ma anche dei valori sportivi che essa rappresenta sul territorio, come loro li rappresentano nel mondo dell'auto.

L'azienda e l'iniziativa

Campagnolo ha deciso di premiare i giocatori dell'Angelico per gli eccellenti risultati e i record ottenuti sul campo durante la stagione 2016-2017 con un momento di svago all'insegna dell'amicizia, del benessere e del relax tra terme e trattamenti presso la prestigiosa SPA della struttura e pranzo al ristorante dell'hotel. La giornata sarà un'occasione per fare insieme un bilancio della stagione appena conclusa e per caricare gli animi in vista della prossima, rinnovando l'unione e l'attaccamento, non solo di Campagnolo come sponsor, ma di tutta la città nei confronti della squadra che è stata capace di regalare grandi emozioni durante tutto il campionato.