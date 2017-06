Terminato con successo il "Progetto Compiti" delle scuole

TRIVERO - Chiude anche quest'anno il progetto portato avanti da Associazione Delfino, Auser, Cissabo e il Comune di Trivero. Il 13 gennaio 2017, data di partenza della " nuova edizione",vedeva come obbiettivo il supporto nei compiti scolastici di alcuni alunni, delle scuole locali, dalla terza elementare alla terza media. Questo progetto, oltre ad essere un aiuto per i giovanissimi, voleva proporsi anche come opportunità di aggregazione tra grandi e più piccini. Svoltasi, come anche negli anni precedenti, nei locali del centro dell'Associazione Delfino, l'iniziativa ha coinvolto ragazzi più grandi e gli stessi volontari dell'associazione. Gli studenti delle superiori hanno seguito i colleghi di elementari e medie per tutto il periodo, nell'ambito di un programma di alternanza scuola-lavoro.