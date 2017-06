Lotteria Aism, ecco i biglietti fortunati

BIELLA - Nei giorni scorsi è avvenuta l'estrazione dei numeri fortunati della lotteria dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, a Biella in via Piave 11/C. Son stati venduti un totale di 16 mila biglietti. I premi sono reperibili nella sede dell'sssociazione e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 4 del prossimo mese di settembre. I volontari ringraziano coloro che hanno sostenuto per la manifestazione, in particolare: Gioielleria Lanza, Oreficeria Cassina, Ottica Loghi, Ottica Pagnone, Gastronomia Mosca, Lanificio Ermenegildo Zegna, Sellmat, Carrozzeria Campagnolo e Pierrot Viaggi.



Di seguito l’elenco dei biglietti estratti

1° Notebook HP N. 2.113; 2° Orologio N. 1.849 ; 3° Cellulare Samsung Galaxy N. 1.336; dal 4° al 13° Numeri: 14.107, 13.630, 7.774, 10.472, 4.108, 10.810, 320, 1.096, 703, 9.064; 14° Macchina da caffè N. 3.444 ; 15° Macchina da caffè De Longhi N. 2.791; 16° Occhiali da sole N. 11.809; 17° Occhiali da sole N. 6.088; 18° Cesto gastronomico N. 2.713; 19° Autoradio N. 2.566; 20° Fiore d’argento N. 1.028; 21° Macchina fotografica Nikon Coolpix N. 12.546; 22° Set pentole N. 6.329; 23° Set di coltelli Gourmet N. 11.191; 24° Set di coltelli Gourmet N. 14.194; 25° Confezioni 6 asciugamani spugna N. 3.547; 26° Candeliere N. 6.388; 27° Giubbotto invernale N. 9.404; 28° 2 biglietti ingresso x Gardaland N. 13.698; 29° Pentola Wok N. 12.430; 30° Pentola Wok N. 6.645; 31° Pentola Wok N. 421; 32° Pentola wok N. 14.687; 33° Friggitrice N. 1.332; 34° Aspirapolvere Malchioni Family N. 10.904; 35° Parure copripiumino matrimoniale N. 8.560; 36° Completo lenzuola matrimoniali N. 13.742; 37° Completo lenzuola matrimoniali N. 10.626; dal 38° al 67° Trolley Numeri: 3.099, 11.782 , 11.990, 12.161, 6.929, 4.822, 3.325, 11.709 , 148, 2.886, 8.559, 13.509, 14.469, 13.002, 2.232, 4.462, 8.292, 14.565, 9.848, 13.701, 4.389, 14.608, 7.831, 5.788, 6.619, 14.216, 569, 11.052, 7.193, 11.166; 68° Frullatore Gourmet N. 6.216; 69° Asciugacapelli Rowenta N. 9.300; 70° Fornetto N. 11.041; 71° Ciotole per frigorifero 12 pezzi N. 10.323; 72° Accappatoio N. 9.419; 73° Lenzuolo matrimoniale N. 2.797; 74° Ferro da stiro Imetec N. 6.758; 75° Frullatore Dcg N. 2.570; 76° Frullatore Saeco N. 4.719; 77° Servizio da the per 6 persone N. 10.560; 78° Servizio da colazione per 2 persone N. 12.303; 79° Bilancia per cucina N. 2.484.