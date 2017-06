Coppa Italia, buoni piazzamenti per le giovani gialloverdi

BIELLA - Il Pata Stadio di Calvisano (Bs) si è trasformato durante questo fine settimana, nel tempio del rugby femminile italiano. Presenti tra le tante, anche due squadre gialloverdi che hanno disputato le finali nazionali di Coppa Italia nelle categorie Seniores e Under 16. Le prime, uscite due settimane fa con il primo posto nella graduatoria regionale, si sono classificate al 17° posto. Dopo aver superato con fatica la fase eliminatoria alla quale partecipavano squadre iscritte al campionato di Serie A, sconfitte da Vicenza, Parabiago, Torre del Greco, ma vincenti con Ragusa, nella fase finale le biellesi hanno primeggiato con tutte le avversarie: Sondalo, Palermo, Panthers Puglia e Rivoli.

Uscite dalla fase regionale in seconda posizione, le giovani U16 biellesi nella fase eliminatoria hanno pareggiato con Carpi e perso con Valsugana e Cus Brescia. Nella fase finale dopo aver sconfitto Carpi e Frascati, hanno conquistato il 10° posto. Ampiamente soddisfatto il team manager della squadra femminile Brc Fabio Pirola: «Per il Biella Rugby femminile questa è stata complessivamente una bella stagione. Le ragazze sono cresciute molto e hanno giocato con grande coraggio di fronte a qualsiasi avversaria. I risultati finali, decisamente migliori di quelli ottenuti nella scorsa stagione, sono testimonianza dell’ottimo lavoro svolto da tutti».

Altri risultati (Propaganda)

Impegnati a Settimo Torinese nel Torneo della Torre, i giovani rugbisti gialloverdi hanno ottenuto ancora una volta brillanti risultati. Quarto posto per la Under 8, settimo con una sola sconfitta per la Under 10 e ottavo posto per la Under 12.