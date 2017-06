Biellese: danni contenuti malgrado le violente precipitazioni

BIELLA - Vigili del fuoco e personale della Protezione civile comunale di Biella sono stati impegnati questa mattina, lunedì 5 giugno, per i diversi danni causati dalle violente precipitazioni. Le squadre di via Santa Barbara sono intervenute a Pollone per la caduta di una pianta, che non ha comunque causato particolari disagi, e per l'allagamento di un garage a Sandigliano. Per contro, la Protezione civile ha operato in viale Macallè, a Biella, per un ramo finito in strada e in via Vialardi di Verrone, sempre in città. Qui la pioggia battente aveva abbattuto ben cinquanta metri di una recinzione. Dopo la messa in sicurezza, è stato richiesto l'intervento dei tecnici del settore. Sui fatti il consigliere comunale di minoranza, della Lega Nord, Giacomo Moscarola, ha detto: «Manca un'attività ordinaria e programmatica di potature delle piante».