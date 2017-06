Sollevamento pesi, successo ad Anversa per Alessio Santi

Nel giorno della Festa della Repubblica, l'atleta riporta la vittoria nel campionato del mondo, in Francia. Santi è agente di polizia municipale a Biella

In città sradicati cinquanta metri di una recinzione. Sul posto la Protezione civile comunale. Il consigliere Moscarola: «Manca l'attività ordinaria di potature»

Fine settimana importante per le squadre femminili del club. Le Seniores sono arrivate al 17° posto, mentre le Under 16 al 10°. Coach Pirola: «Complessivamente una bella stagione»

Estrazione nei giorni scorsi. Per ritirare i premi c'è tempo fino al 4 settembre. I vincitori dei premi dovranno presentarsi nella sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in via Piave 11/C