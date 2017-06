Ubriachi al volante: denunciati e addio alla patente

BIELLA - Due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 27enne di Candelo, incappato in un posto di controllo dell'Arma a Biella e trovato con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito, e di una donna di 58 anni, residente nel Torinese, positiva per 0,87 grammi/litro (0,50 è il limite massimo) sorpresa a Cossato. A entrambi è stata ritirata la patente da parte degli uomini in divisa.