Volontari soccorritori si diventa

BIELLA - Croce Blu Italia Onlus cerca anche quest'anno una ricarica di volontari, perchè la comunità ha sempre bisogno di una mano gentile e disinteressata. Essere volontari di Croce Blu Italia non è però semplice come può sembrare, ci vuole cuore come prima cosa, ma non basta; servono delle basi che i volontari della sezione di Biella sono entusiasti di elargire anche quest'anno.

Il corso

Per allargare la grande famiglia di Croce Blu, viene nuovamente proposto il "Corso Volontari soccorritori Croce Blu Italia». La presentazione e l'inizio del corso avrà luogo a Biella, martedì 13 giugno alle 20.30, in via Santa Maria di Campagnate 26. Il corso, con cadenza bisettimanale (il martedì e il giovedì), propone lezioni sia teoriche che pratiche, per concludere poi con un tirocinio formativo, dove ognuno più scegliere il ruolo che più gli si addice: l'operatore di sede, l'operatore sanitario a bordo di mezzi per servizi non urgenti, il soccorritore sanitario a bordo di mezzi per servizi urgenti in convenzione con il Sistema 118 Piemonte oppure il soccorritore sanitario per eventi sportivi e manifestazioni.