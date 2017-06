Prima Vera Poesia: i vincitori della settima edizione

MOSSO - Nei giorni scorsi si è svolta la premiazione del concorso «Prima Vera poesia», organizzato dal Comune, la Biblioteca ed il Servizio Civile Nazionale.



Più di 150 gli artisti

Con oltre 150 partecipanti, il concorso di poesia, giunto alla 7° edizione, ha annoverato tra i «poeti» moltissimi ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie piemontesi. Il compito della giuria, formata da Luigi Biagioni e Gloria Meluzzi, è stato impegnativo ma ha prodotto ottimi risultati con la premiazione di alunni, classi e con l'assegnazione di un premio speciale per la 3° B della scuola secondaria di Mosso che, grazie all'entusiasmo dell'insegnante Edda Foglio, ha partecipato con il maggior numero di ragazzi. I vincitori premiati durante la serata e il pubblico intervenuto sono stati intrattenuti dalle letture appassionate di Annachiara Sarteur e dalle note suonate dal flauto di Aman Kumar.



La classifica under 15

Per gli under 15 si sono classificati: 1° Classificato - Risaie - Chiara Morani, Scuola secondaria di I° livello di Valle Mosso;

2° Classificato - Giovanni Falcone - Classe V, Scuola primaria "G.Calderini" Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"di Grignasco;

2° Classificato a pari merito - Inverno - Martina Scopel, Scuola secondaria di I° livello di Crevacuore. Sono state inoltre lette le quarte e quinte in classifica: «Il mostro» di Angelica Musaraj, «Un sogno infranto» di Desiree Loru e «Ancora con noi» di Giulia Bortolaso; dedicate ad un caro amico e compagno di scuola che troppo presto le ha lasciate.



La premiazione degli over

Gli over 15 hanno visto premiati: 1°Classificato - Cimiteri giovanili - Katiuscia Di Savino; 2°Classificato - Tutto questo - Marco Scarangella;

3°Classificato - Con te - Miriana Termini. I premi sono stati consegnati dallo scrittore Carlo Morichini, il cui quarto libro dal titolo: «La Farfalla» è stato omaggiato ai vincitori.