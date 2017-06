Biella, al via il «Festival des Très Courts»

BIELLA - Biella e Candelo accolgono quest’anno uno dei più originali appuntamenti internazionali del video, il «Festival des Très Courts»: manifestazione parigina, portata a Biella da Alliance Française, giunta alla sua 19esima edizione e divenuta in breve tempo una delle più prestigiose vetrine del cinema breve, capace di offrire agli artisti la massima libertà espressiva. Con un'unica regola tassativa: la durata del video inferiore ai tre minuti. Alla sua XIX edizione, il Festival Internazionale di cortometraggi vedrà coinvolte in contemporanea Parigi, la città dove il festival è nato, con 79 diverse città nel mondo, attraverso la proiezione di 50 cortometraggi originali provenienti da tutto il globo. Tra le manifestazioni e i concorsi sulle opere audiovisive esistenti, il «Festival des Très Courts» si distingue per due caratteristiche: promuove opere di formato très court, ovvero della durata di 3 minuti al massimo, esclusi i titoli. Partecipano al contest lavori di ogni genere: film, video, animazioni, immagini di sintesi, documentari, provenienti da ogni continente con un'unica qualità in comune: la durata. L'altra importante caratteristica di questa manifestazione è la simultaneità, scelta che ha contribuito ad accrescere la popolarità di questo Festival. Infatti il concetto di multi-località ha permesso al Très Court di andare incontro al proprio pubblico ed a sempre nuovi registi, in Francia e all'estero. Ogni anno una giuria di professionisti consegna 4 premi, mentre ogni città parteciperà attraverso le rispettive giurie popolari per decretare quale lavoro dovrà aggiudicarsi il Premio del Pubblico.

Gli appuntamenti

Le proiezioni, gratuite, in versione originale (in più lingue differenti) e sottotitolate in italiano si terranno il 9 giugno al Museo del territorio di Biella alle 21, il 13 giugno al cinema Verdi di Candelo alle 21.30 e il 16 giugno allo spazio Hydro alle 21,30. Info: www.trescourt.com, www.alliancefrbiella.it/, la pagina facebook dell’Alliance Française Biella.