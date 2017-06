Vigliano, tutto pronto per Oltre il Giardino 2017

VIGLIANO BIELLESE – Un'«Oltre il Giardino» speciale ci attende quest'anno dall'8 al 18 giugno. Quest'anno infatti ai soliti festeggiamenti si aggiungono quelli dei 20 anni dalla fondazione della Pro Loco di Vigliano. Anni di impegno costante nel raccontare la storia, la cultura, le tradizioni e i sapori del proprio paese.

La nuova area festeggiamenti

La diciannovesima edizione ha il valore aggiunto di tornare «al cubo», l’area festeggiamenti inaugurata lo scorso anno con un’ ambientazione suggestiva e coreografica ricca di fiori e piante, espressioni della produzione locale. La visita alla nuova area verde, oltre ai tradizionali eventi sportivi, musicali, culturali e gastronomici, diventa un ulteriore buon motivo per partecipare alla manifestazione.

Festa, fiori, buon cibo e musica

«Vigliano è … in festa tra i fiori» sarà come sempre accompagnato dalla rassegna enogastronomica oltre che a quella florovivastica. Non mancheranno gli allestimenti floreali con aiuole e piante a cura di alcune aziende florovivaistiche, gli spettacoli realizzati dai ragazzi delle scuole, le mostre di pittura e scultura, l’esposizione dei bozzetti del concorso «Un Murales per Vigliano», la decima edizione della «Camminata oltre la storia» e la terza della «Camminata oltre la Scuola», dedicata ai ragazzi e ai loro familiari, organizzata dalla Podistica Vigliano, il concerto della «Freddie Band» e la serata rock con gli allievi della Fonderia Musicale, le serate con altri Gruppi Musicali, le varie serate danzanti con esibizioni di scuole di ballo: il tutto sempre con ingresso gratuito. Completa la manifestazione la tradizionale cena del pesce, il lunedì della paella, il venerdì «a tutta birra»»… e tanto altro.

Il programma

Giovedì 8 giugno alle 18 inaugurazione della diciottesima edizione, incontro con i bambini della Scuola Primaria di Amosso, pensiero dedicato alla piccola Giulia Gravellu.

Alle 19.15 «Oh .. issa !» un divertente gioco teatrale presentato dalle classi quinte della Scuola Primaria di Amosso, alle 20 apertura del padiglione ristorante con le specialità della Pro Loco. Specialità della serata: grigliata mista di carne.

Venerdì 9 giugno alle 18, inaugurazione mostra di pittura con gli artisti della «Bottega Ferrari», esposizione dei bozzetti del concorso «Un Murales per Vigliano» realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Vigliano e del Liceo Artistico G. & Q.Sella di Biella. Alle 19.30, apertura del padiglione ristorante con le specialità della Pro Loco, specialità della serata: spaghetti all’amatriciana e gran fritto misto di pesce, alle 21.30, esibizione della Freddie Band eccezionale tributo a Freddie Mercury e i Queen.

Sabato 10 giugno alle 10 lo spettacolo teatrale di fine anno scolastico con i ragazzi della Scuola Primaria di Vigliano S.Quirico, alle 16,.30 la premiazione del Concorso «Un murales per Vigliano» in cui verranno premiati i bozzetti realizzati dai ragazzi delle Scuole Medie di Vigliano e Ronco, e i bozzetti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico G. & Q.Sella di Biella. Alle 17.45, inaugurazione ufficiale di Oltre il Giardino con visita alla nuova area verde e Incontro con i florivivaisti con la presentazione del libro «Viva i vivai» a cura del Garden Club, alle 19.30 apertura del padiglione ristorante con piatti tipici della cucina italiana Specialità della serata: la nosa panissa alla moda vercellese, costata di manzo alla griglia. Alle 21.15 serata danzante con la scuola di danza Broadway Dance Academy.

Domenica 11 giugno alle 8 ritrovo e partenza della decima Camminata nella Storia ludico motoria a passo libero e della terza Camminata oltre la Scuola libera a tutti organizzata da A.S.D. Podistica Vigliano. Per informazioni telefonare al 349 1023364. Seguirà premiazione. Alle 12.30 aperitivo tra i fiori nell’area verde. Alle 13 pranzo della festa a menu fisso € 16 (bevande comprese) per tutti i Viglianesi e con i partecipanti della Camminata. Alle 16 Esibizione del gruppo musicale «MARCIAPÈ STREET BAND». Alle 16.30 carnevale d’estate con sfilata delle maschere biellesi e piemontesi guidate nei tradizionali costumi da Malasc e Malascia, con carri allegorici e gruppi musicali. Partenza dal piazzale Penny in Frazione Sobrano. Alle 19.30 apertura del padiglione ristorante con le specialità della Pro Loco. Specialità della serata: costata di manzo. Alle 21 Esibizione gruppi musicali rock con allievi e insegnanti della Fonderia Musicale FM MusicAcademy. Alla voce Marella Motta.

Lunedì 12 giugno alle 19.30 apertura del padiglione ristorante della Pro Loco. Come tradizione del lunedì potrete gustare la favolosa paella alla valenciana, bere un bicchiere di sangria e addolcirti con la crema catalana.

Il 15 giugno cena del pesce. Venerdì16 giugno a Tutta Birra, «Bevi da re» con le specialità del birrificio Un Terzo con la «Vasco Rock Tribute Band».