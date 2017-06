BIELLA - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ieri, giovedì 8 giugno, per una coppia di anziani rimasta intrappolata nel bagno di casa. A dare l'allarme alcuni vicini, che hanno sentito le grida di aiuto. Soccorsi, gli infortunati non erano in gravi condizioni.

Andorno: a fuoco un bosco

I vigili del fuoco sono intervenuti, inoltre, ieri nel pomeriggio, per un principio di incendio ad Andorno Micca. A finire in cenere, pochi ettari di bosco.