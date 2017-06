Automobilista si distrae e investe una ragazza sulla moto

GAGLIANICO - Una 22enne residente nel Biellese si trova ricoverata in ospedale a Ponderano, dove i medici non hanno ancora sciolto la prognosi, dopo essere stata investita da un'auto a Gaglianico, ieri. La giovane, in sella a uno scooter, aveva appena imboccato una rotatoria in centro paese, quando è stata violentemente tamponata dall'auto condotta da una donna, distrattasi a parlare con la sua passeggera. L'urto è stato talmente violento che alcuni testimoni hanno raccontato agli agenti della polizia municipale, subito accorsi sul posto, che motociclo e conducente sono volati in aria. La giovane è stata subito portata da un mezzo del servizio del 118 al Pronto soccorso e non sarebbe mai stata in pericolo di vita, mentre all'investitrice è stata ritirata la patente di guida.