Rubano merce a "Gli Orsi" per 130 euro: prese e denunciate

BIELLA - Tre donne sono state denunciata, ieri, dalla Polizia di Stato, per tentato furto aggravato in concorso. I fatti sono avvenuti intorno alle 15,30 a "Gli Orsi». Personale addetto alla sicurezza ha notato i movimenti sospetti delle tre donne, chiedendo l'intervento della Questura. Quando gli agenti sono arrivati, le donne erano nel parcheggio del centro commerciale. All’interno delle loro borse delle tre sono stati rinvenuti diversi capi d’abbigliamento per un valore di oltre 130 euro, privi dell’anti-taccheggio e non pagati. La merce è stata restituita al titolare del negozio mentre per le tre donne è immediatamente scattata la denuncia. Si tratta di: D.L di anni 31, M.V. di anni 27 e B.E. di anni 25, tutte residenti a Biella.